МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Идея Ирана о создании газового хаба с участием России требует экспертной проработки, заявил на полях ПМЭФ замглавы МИД России Александр Панкин.
Ранее министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что Иран при участии России, Туркмении и Катара стремится создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе в южной иранской провинции Бушер, расположенной на берегу Персидского залива.
"Тут вопрос действительно требует экспертной проработки. Дело в деталях", — сказал он журналистам.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/gas/20230615/840833511.html
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