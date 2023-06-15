МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Идея Ирана о создании газового хаба с участием России требует экспертной проработки, заявил на полях ПМЭФ замглавы МИД России Александр Панкин. Песков назвал газовый хаб с Турцией сложным проектом

Ранее министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что Иран при участии России, Туркмении и Катара стремится создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе в южной иранской провинции Бушер, расположенной на берегу Персидского залива.

"Тут вопрос действительно требует экспертной проработки. Дело в деталях", — сказал он журналистам.

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.