С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Венгрия лучше готова к зимнему периоду, чем другие страны Европы, благодаря продолжающимся поставкам российского газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В Венгрии заявили о попытках ЕС помешать сотрудничеству с "Росатомом"

"В этом году наши усилия по заполнению газохранилищ тоже будут успешными. Заполняемость венгерских газохранилищ на зиму продвигается хорошо. Сейчас в них столько газа, что мы могли бы покрыть более 37% годового потребления. В Европе заполненность газохранилищ сейчас едва превышает 21% относительно среднеевропейского потребления. Мы лучше подготовлены к зиме, чем в среднем по Европе. Какая бы зима не наступила, холоднее или теплее, Венгрии не грозят никакие ограничения в использовании природного газа", — сказал он в видеообращении, записанном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и опубликованном в Facebook*.

Сийярто отметил, что "энергетическое сотрудничество с Россией в сфере энергетики в будущем сохранится, это хорошая новость". "Хорошая новость, что в основном газоснабжение Венгрии обеспечено через газопровод "Турецкий поток". Годовые ремонтные работы удалось успешно завершить, в начале недели возобновились поставки российского газа по газопроводу. Сейчас количество поставляемого газа достигло предыдущего уровня нормы", — сообщил глава венгерского МИД.

Он также добавил, что поставки по нефтепроводу "Дружба" идут без перебоев, несмотря на то, что Украина снова повысила плату за транзит.

"Почти хорошая новость в том, что поставка нефти через Украину осуществляется бесперебойно, несмотря на то, что Украина снова значительно повысила плату за транзит", — сообщил он.

Кроме того, Сийярто рассказал, что провел переговоры с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным.

"С моим старым коллегой замминистра энергетики мы много работали над тем, чтобы, несмотря на внешнее давление, гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии… Если обрубить российские ресурсы, энергоснабжение Венгрии станет физически невозможно", — подчеркнул Сийярто.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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