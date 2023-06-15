 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Серьезного расследования терактов на "Северных потоках" до сих пор нет, и это возмущает, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ.

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"Серьезного расследования пока не проводилось. Это возмутительно. Мы должны знать, кто совершил атаку", — сказал Сийярто журналистам, говоря о взрывах на "Северных потоках".

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

 