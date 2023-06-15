С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Серьезного расследования терактов на "Северных потоках" до сих пор нет, и это возмущает, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ. МИД Венгрии оценил значимость "Турецкого потока" для Европы

"Серьезного расследования пока не проводилось. Это возмутительно. Мы должны знать, кто совершил атаку", — сказал Сийярто журналистам, говоря о взрывах на "Северных потоках".

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.