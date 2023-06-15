МИД Венгрии оценил ход расследования терактов на "Северных потоках"
МИД Венгрии: серьезного расследования терактов на "Северных потоках" до сих пор нет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Серьезного расследования терактов на "Северных потоках" до сих пор нет, и это возмущает, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ.
"Серьезного расследования пока не проводилось. Это возмутительно. Мы должны знать, кто совершил атаку", — сказал Сийярто журналистам, говоря о взрывах на "Северных потоках".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/gas/20230615/840840116.html
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