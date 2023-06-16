ГААГА, 16 июн — ПРАЙМ. Цена на газ в Нидерландах выросла почти вдвое с 1 июня: если в начале месяца закупочная стоимость была равна 23 евро за МВт.ч, то в четверг она оказалась на уровне 40 евро за МВт.ч, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Биржевые цены на газ в Европе снижаются в начале торгов пятницы

"При закупочной цене газа в 23 евро за МВт.ч 1 июня казалось, что газовый кризис закончился… Однако вчера цена оказалась на уровне более 40 евро за МВтч", — сообщает телеканал. На днях стоимость газа даже приближалась к 50 евро за МВт.ч, как отмечает телекомпания.

Не исключается, что цены на газ в Нидерландах смогут снова упасть, однако "покоя на газовом рынке пока нет". Среди причин, которые указывает телеканал — растущий спрос на сжиженный природный газ в Китае и сокращение поставок газа из Норвегии. Что касается Норвегии, у которой Нидерланды закупают газ в больших объемах, снижение поставок связано с работами на газовой инфраструктуре.

Сообщается, что из-за роста цен на газ тарифы на энергетические контракты для розничных потребителей в стране снова вырастут. Так, трехлетний контракт, который жители Нидерландов могли заключить 5 июня за 299 евро в месяц, 16 июня обойдется им в 309 евро.