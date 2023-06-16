С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. "Газпром" и QazaqGaz на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали договор по транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана, сообщила в пятницу пресс-служба министерства энергетики Казахстана. Глава "Газпром нефти" оценил давление Запада на нефтяную отрасль

Руководитель ведомства Алмасадам Саткалиев возглавил казахстанскую делегацию на ПМЭФ. В ее состав вошли представители госфонда "Самрук-Казына", министерств торговли и интеграции, индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики. На полях форума казахстанская сторона провела встречи с главами Якутии, Томской и Новгородской областей, а также ключевых отраслевых компаний РФ — "Росатом", "Газпром" и "ИнтерРАО".

"На встрече с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером между "Газпромом" и QazaqGaz подписан договор по транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана", — говорится в сообщении.

"Министрами энергетики Казахстана и России в ходе ПМЭФ были продлены межправительственные договоренности по транзиту российской нефти с увеличением объемов до 10 миллионов тонн до конца 2033 года", — говорится в сообщении пресс-службы казахстанского ведомства.

В середине мая казахстанская национальная нефтетранспортная компания "Казтрансойл" и российская компания "Роснефть" заключили соглашение о продлении договора о ежегодном транзите в Китай 10 миллионов тонн российской нефти до 2034 года.

Тогда же "Казтрансойл" сообщил, что подписанный документ начнет действовать с даты вступления в силу изменений и дополнений в соглашение между правительством РФ и правительством Казахстана о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Казахстана в КНР от 24 декабря 2013 года.

В декабре 2022 года правительство России сообщило, что одобрило продление с Казахстаном на 10 лет — до 1 января 2034 года — соглашения о транзите через его территорию в Китай до 10 миллионов тонн российской нефти.

Правительство РФ также поручило Минэнерго подписать с казахстанской стороной протокол изменений в соглашение. Согласно его проекту, Россия и Казахстан создают условия для транспортировки 10 миллионов тонн российской нефти в год через магистральный нефтепровод "Туймазы — Омск — Новосибирск-2".

Срок первоначального "Соглашения о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию республики Казахстан в Китайскую народную республику", подписанного в декабре 2013 года, должен был завершиться 1 января 2024 года. При этом Россия и Казахстан договаривались о транзите в Китай 7 миллионов тонн российской нефти в год с возможностью увеличения объемов до 10 миллионов тонн.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.