МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы показали снижение на 19%, до 370 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 441,2 доллара за тысячу кубометров (-4%), что также стало ценовым максимумом, минимальная отметка торгов составила в 367,1 доллара (-20,1%). Последние фьючерсы торговались по 370,2 доллара (-19,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 459,5 доллара за тысячу кубометров.

Снижение котировок наблюдается после резкого скачка в ходе предыдущего торгового дня на 30%, когда стоимость газа превышала 550 долларов, что аналитики объяснили перспективами поставок сжиженного природного газа в Европу и перебоями в работе норвежских газопроводов. Впрочем, четверг котировки завершили ростом всего на 3,9%.

Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров. Потом они несколько выросли.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.