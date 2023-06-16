С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Газпром и китайская CNPC на ПМЭФ обсудили поставки газа в Китай по "дальневосточному" маршруту, сообщила российская компания. Британия задержала выплату компенсации счетов за газ населению

"ПМЭФ-2023: Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC (Китай) Дай Хоулян обсудили актуальные вопросы стратегического сотрудничества. В частности, речь шла о ходе реализации проекта поставок газа в Китай по "дальневосточному" маршруту. Работы по проектированию газопровода продолжаются по графику", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече была дана высокая оценка надежности поставок по газопроводу "Сила Сибири". С начала этого года поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома". Отдельное внимание было уделено вопросам развития сотрудничества в газовой сфере.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.