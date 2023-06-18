МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Власти государств-членов Евросоюза согласны продолжать поставки СПГ из России, невзирая на давление Соединенных Штатов, заявил в беседе с Le Journal du dimanche глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне. "Новатэк" запатентовал новую СПГ-технологию

Он отметил, что Total заключил двадцатилетний контракт с Россией, и если компания откажется от российского газа, ей все равно придется за него платить.

"В тот день, когда европейцы решат ввести санкции против российского газа, мы сможем сослаться на "форс-мажорную оговорку" и остановить производство в одночасье. На данный момент ЕС говорит нам продолжать, несмотря на давление Америки", — отметил глава Total.