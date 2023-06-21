МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings значительно понизило прогнозы цен на газ в Европе на 2023 и 2024 года: до 12 и 10 долларов за тысячу кубических футов соответственно с 20 долларов, как ожидалось в марте, следует из пресс-релиза агентства. Фондовые индексы США снижаются в свете заявлений Пауэлла

"Мы понизили наши прогнозы по ценам на газ в Европе по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах — ред.) на 2023 и 2024 годы… в связи с достаточными поставками СПГ (сжиженный природный газ — ред.) в регион, сокращением спроса и высокими уровнями запасов в хранилищах… что привело к снижению спотовых цен", — говорится в сообщении.

Таким образом, Fitch ожидает, что стоимость газа в Европе в текущем году составит 12 долларов за тысячу кубических футов, а не 20 долларов, как ожидалось в марте. Прогноз на 2024 год был понижен вдвое — до 10 долларов за тысячу кубических футов с 20 долларов ранее.

Прогнозы на 2025 и 2026 года были сохранены — на уровнях 10 и 5 долларов за тысячу кубических футов соответственно.

"Другие прогнозы по ценам по индексу TTF остаются неизменными, так как увеличение мирового предложения СПГ в среднесрочной перспективе, наращивание инфраструктуры СПГ в Европе и постепенное увеличение взаимосвязей в Европе помогут устойчиво снизить цены до нормализованных уровней в среднесрочной и долгосрочной перспективах", — пишет Fitch.