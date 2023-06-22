БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июн — ПРАЙМ. Проект перевозки сжиженного газа по международному мосту Благовещенск-Хэйхэ в активной стадии проработки, но помимо юридических решений необходима дополнительная инфраструктура для приёмки и перекачки газа, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на пресс-конференции по итогам Харбинской международной ярмарки. Россия и Китай обсудили совместные энергетические проекты

В Свободном Амурской области в этом году завершается строительство завода по сжижению природного газа в составе газохимического кластера. Поставки его продукции на экспорт власти Приамурья обсуждали с китайскими партнёрами.

"Проект в активной стадии проработки. Для того, чтобы разрешить проезд по мосту недостаточно просто юридических решений, необходимо построить ещё соответствующую инфраструктуру для приёмки этого груза и перекачки. У китайской стороны полное взаимопонимание по этому вопросу, такая работа там тоже ведётся. Поэтому совместно с компанией "Газпром" прорабатываем объемы газа, которые могут поставляться по мосту. Мы в этом, конечно, крайне заинтересованы и заинтересована китайская сторона. Эта тема с китайцами в хорошем темпе обсуждается", — рассказал Орлов.

Кроме того, для того чтобы расширить номенклатуру грузов, проезжающих по мосту, власти Приамурья предложили провозить, в том числе, продукты заморозки и целый ряд других товаров, отметил губернатор.

"Недавно сельхозпродукции была разрешена к провозу по мосту. Поэтому активно развивается предмостовая зона. Мы видим серьезных инвесторов, которые готовы вкладывать сюда деньги. Видим, что это дает определённые результаты", — сказал Орлов.