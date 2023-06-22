МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что шансы договориться с РФ о продлении транзитного договора по газу в 2024 году невелики, Киев готовится к сокращению поставок, сообщает газета Financial Times. Сийярто оценил пользу от поставок российского газа для Венгрии

Текущие транзитные соглашения России и Украины истекают в 2024 году.

"Я действительно не могу представить, как это может быть (достигнуто) в двустороннем порядке", — ответил Галущенко на вопрос, будет ли Киев готов к пересмотру договора с Москвой.

Министр добавил, что Украина готовит систему к сокращению поставок.

Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию страны, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.