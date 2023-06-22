БУДАПЕШТ, 22 июн — ПРАЙМ. Остановка транзита российского газа через территорию Украины поставила бы Киев в "чрезвычайно сложную" ситуацию, заявил на правительственном брифинге глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. В Венгрии оценили сроки строительства нефтепровода с Сербией

Венгерский журналист спросил премьера, будет ли продлен договор о транзите, истекающий в конце 2024 года, и обсуждался ли вопрос, чтобы посредником в переговорах между Россией и Украиной стало венгерское правительство.

"До сих пор такой вопрос не поднимался… Полагаю, что какое-то решение у этого дела будет, потому что для Украины ситуация станет чрезвычайно сложной, если они не будут располагать этим маршрутом поставок", — сказал Гуйяш.

В марте министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что не планирует прекращать поставки газа из России, поскольку не может обсепечить себя газом без источников топлива в России.

Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию страны, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.