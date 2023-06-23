ГААГА, 23 июн — ПРАЙМ. Нидерланды завершат добычу газа на крупнейшем в Европе месторождении в Гронингене с 1 октября, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на решение правительства страны. Eni и Var Energi купят ведущую независимую газодобывающую компанию

"Газовый кран в Гронингене перекроют 1 октября этого года, но газовую установку сразу демонтировать не будут", — передает телеканал.

Отмечается, что еще в течение одного года — до 1 октября 2024 года — газовые скважины будут оставаться открытыми на случай очень холодной зимы.

Нидерландский госсекретарь Ханс Файлбриф, отвечающий за добывающую промышленность, назвал решение о прекращении добычи газа в Гронингене важным моментом для жителей провинции, десятилетиями страдавших из-за последствий газодобычи.

Гигантское газовое месторождение в Гронингене на севере Нидерландов было открыто в 1959 году, его разработка началась в 1963 году. Начальные извлекаемые запасы газа месторождения составляли 2,9 триллиона кубометров. На протяжении многих лет месторождение являлось основным источником газоснабжения северо-западной Европы, однако из-за многочисленных землетрясений в провинции в 1990-х годах голландские власти решили постепенно ограничивать добычу на месторождении.