МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Стоимость проекта "Новатэка" на Ямале "Арктик СПГ 2" из-за смены технологий – перехода на использование электроприводов – увеличится на 17%, до 25 миллиардов долларов, пишет газета "Коммерсант". Спот-цены на СПГ в Азии снизились вслед за котировками в Европе

"Предварительная оценка стоимости строительства СПГ-завода "Арктик СПГ 2" возросла на 17%, примерно до 25 миллиардов долларов. Увеличение затрат будет покрыто средствами акционеров проекта", – пишет газета со ссылкой на источники. "Рост затрат вызван переходом на использование электроприводов на второй и третьей линиях проекта и увеличением потребностей в электроэнергии", — указывается в материале.

Глава компании Леонид Михельсон на ПМЭФ-2023 сообщал, что инвестиции в проект вырастут из-за переконфигурации энергоснабжения. Он отмечал, что "из-за того, что мы перешли на электроприводы, нужны электростанции, это удорожает проект". С другой стороны, добавлял он, "операционные затраты будут меньше, потому что газовые турбины требуют постоянного техобслуживания, а электродвигатель – нет".

В материале газеты уточняется, что в "Новатэке" от дополнительных комментариев отказались.

Участники "Арктик СПГ 2" приняли окончательное инвестиционное решение по проекту в сентябре 2019 года. Капитальные вложения для запуска проекта на полную мощность изначально оценивались в 21,3 миллиарда долларов.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трёх технологических линий по производству СПГ общей мощностью 19,8 миллиона тонн в год и стабильного газового конденсата до 1,6 миллиона тонн в год. Ресурсной базой проекта "Арктик СПГ 2" является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. На конец 2022 года готовность проекта оценивалась в 73%, готовность первой линии – в 95%. Ранее в июне Михельсон сообщал, что "Новатэк" запустит первую линию "Арктик СПГ 2" в 2023 году.