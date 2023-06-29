ООН, 29 июн — ПРАЙМ. Подрыв газопроводов "Северный поток" является актом государственного терроризма, проводимым США, НАТО и их союзниками, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Никарагуа Денис Монкада. В Польше открестились от участия в подрыве "Северных потоков"

"Это очень яркий пример террористического акта стран, являющихся врагами Российской Федерации. Правительство Никарагуа четко выступает против этих попыток Запада практиковать государственный терроризм", — сказал он.

Отвечая на вопрос, верит ли он в версии, которые пытаются отвести подозрения в причастности от США, Монкада заявил: "Совершенно ясно, какие страны совершают эти действия: НАТО, США, их союзники — против государств, которые пытаются отстоять свою безопасность и суверенитет".

Он добавил, что Манагуа выступает за соблюдение суверенитета государств.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Швеция, Дания и Германия целенаправленно медлят со своими расследованиями, дипломат сказал: "Не хочу озвучивать конкретных суждений, не обладая всеми деталями. Но зачастую союзники США и НАТО проводят грязные маневры против стран".