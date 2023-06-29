МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в четверг увеличились на 1%, до 389 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Биржевые цены на газ в Европе снизились до 375,6 доллара за тысячу кубов

Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 383 доллара (-0,4%). Ценовой минимум четверга составил 360,1 доллара (-6,4%), ценовой максимум – 399,9 доллара (+4%). Последние фьючерсы торговались по 388,5 доллара (+1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 384,6 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года – 3892 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью − уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе − с 1996 года.