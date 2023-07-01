МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Глава австрийского Минэнерго Леоноре Гевесслер, заявившая ранее о "ненадежности" варианта получения российского газа, "помешана на зеленой сделке" и понятия не имеет, как отказаться от поставок из России, которым у Австрии нет альтернатив, заявил РИА Новости депутат от Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Роман Хайдер. Австрия призвала ЕС подойти к конфискации российских активов осторожно

"Министр фанатично помешана на зеленых сделках. Она понятия не имеет, как отказаться от российского газа, поэтому пригласила поставщиков газа рассказать ей, как это сделать. После встречи она знала не больше, чем раньше. Правда в том, что у Австрии нет альтернативы российскому газу", — сказал он.

По его словам, часть газа идет в Австрию из Германии и Италии, но в Вене "не хотят знать, откуда эти страны получают этот газ".

"Таким образом, мы склонны полагать, что гораздо больше, чем заявленные 64%, поступает из России", — заключил депутат.

В понедельник Гевесслер заявила, что Австрия по-прежнему получает большую часть газовых поставок из России. Министр отметила, что получение газа из России является "ненадежным" вариантом и необходимо приложить усилия для отказа от российских энергоресурсов. По ее словам, газохранилища в Австрии заполнены на 80%, а цены на энергию в целом снизились.