ПРАГА, 1 июл — ПРАЙМ. Потребление газа в Чехии в первом полугодии 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года сократилось на 13% и составило 3,74 миллиарда кубометров, сообщил в субботу в Twitter глава минпромторга Йозеф Сикела. Цены на газ в Европе выросли по итогам пятницы

"По сравнению с минувшим, весьма экономным годом, нам удалось и в этом году за 6 месяцев уменьшить потребление на 544 миллиона кубометров, что составляет 13%. В целом за первое полугодие в Чехии использовано 3,74 миллиарда кубометров газа", — написал Сикела.

По словам министра, наибольшую радость ему доставило полное прекращение зависимости в газе от РФ, откуда в этом году не поступило ни одного кубометра "голубого топлива".

"Весь газ к нам теперь поступает через Германию. Это норвежский газ, но также и сжиженный газ из СПГ-терминалов на европейском побережье", — уточнил Сикела.

Экономное потребление газа, а также весьма теплая зима помогли созданию в республике больших запасов газа на следующую зиму. По состоянию на 30 июня, по данным минпромторга, в подземных хранилищах находилось более 2,91 миллиарда кубометров газа. Это составляет 84% от общей емкости хранилищ. Год назад в этот период в хранилищах было 2,32 миллиарда кубометров, что занимало 67% мощностей.