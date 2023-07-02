МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Испания на фоне санкционной политики Запада оказалась в большей зависимости от российского сжиженного природного газа (СПГ), чем другие страны Европы, пишет журналист Маркос Лема в El Confidencial. Европа закупила в мае больше СПГ, чем трубопроводного газа

Автор статьи отмечает, что Испания не сильно пострадала от приостановки импорта "голубого топлива" из России по суше, в отличие от той же Германии, чей отказ от ресурса, а также ЧП на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", повергли страну в состояние экномического кризиса.

При этом Лема приводит данные исследования брюссельского аналитического центра "Брейгель" "ЕС может обойтись без российского СПГ", в шутку предлагая добавить "Но Испания не совсем". Так журналист указывает на рост морских поставок газа из Сибири в испанский порт Бильбао в связи с необходимостью создания запасов энергоресурсов на зимний сезон.

В итоге, согласно результатам исследования компании Enagás, импорт российского газа в Испанию увеличился с 8,9 процента в 2021 году до 12,1 процента в 2022 году и продолжает расти. Автор подчеркивает, что Россия стала вторым поставщиком СПГ в страну после США (19 процентов). Ситуацию с сельским хозяйством в Восточной Европе назвали катастрофической

Испанские власти, добавляет он, объясняют такую ситуацию проявлением солидарности, покупками газа для снабжения всей Европы. При этом бельгийские аналитики, сославшись на свое исследование, называют солидарность "всего лишь предлогом". Согласно их работе, в прошлый зимний сезон крупные игроки в области регазификации в регионе, Франция и Бельгия, нуждались в российском "голубом топливе" на 15 и десять процентов соответственно. В то же время зависимость Испании от сибирского СПГ достигала 18 процентов.

Таким образом, заключает Лема, Испания становится страной, которая больше всех в европе пострадает от эмбарго на российские энергоресурсы.

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