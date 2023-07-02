БЕРЛИН, 2 июл — ПРАЙМ. Берлин не должен навсегда отказываться от российского газа, заявил премьер-министр федеральной земли Германии Саксония Михаэль Кречмер. Германия выступила против передачи Украине активов Банка России, пишет FT

Глава саксонского правительства в беседе с изданиями медиагруппы Funke отметил, что Германии не следует навсегда перекрывать себе путь к "голубому топливу" из России. Он подчеркнул, что смена немецкой энерготической эпохи обернуласть провалом, поскольку цены на энергоносители резко поднялись, а жители страны "не могут свести концы с концами".

"Было бы важно снова обо всём подумать: об атомной энергетике, отказе от угля, отечественном газе, "Северном потоке", расширении возобновляемых источников энергии — есть много способов достичь компромисса", — указал Кречмер.

Премьер Саксонии также заявил, что больше не желает слышать фразу "Россия — больше никогда".

Кроме того, ситуацию на Украине нужно решать мирными средствами, добавил он.