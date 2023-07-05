МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду снижаются на 4%, торгуясь в районе 382,4 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. В России в пять раз повысят штраф за недопуск газовщиков в квартиру

Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 388,3 доллара (-2,7%). По состоянию на 9.11 мск их стоимость составляла 382,4 доллара (-4,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 399,1 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года – 3892 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью − уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе − с 1996 года.