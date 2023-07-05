МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Европейские компании заполнили подземные хранилища газа (ПХГ) до 78%, это на 17 процентных пунктов выше средних показателей на начало июля за всю историю наблюдений – с 2016 года, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Биржевые цены на газ в Европе падают на четыре процента

По данным GIE, к утру 4 июля уровень запасов в ПХГ вырос на 0,25 п. п. – до 78,14%. Сейчас в хранилищах почти 85,7 миллиарда кубометров газа. Это на 17,2 п. п. выше, чем на ту же дату в 2016–2022 годах, и на 18,7 п. п. выше, чем год назад. Целевой уровень к началу отопительного сезона – 90%.

Выработка ветровых электростанций в Евросоюзе 4 июля составила 15,5% в общем объеме генерации электроэнергии, что соответствует среднегодовым значениям.

Стоимость газовых контрактов с поставкой "на день вперед" – 5 июля – на рынке спот выросла за сутки на 2%, до 391 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи EEX.

Российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку". "Газпром" подает газ через украинскую территорию через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в объеме 42,4 миллиона кубометров на 5 июля. Экспорт по "Турецкому потоку", по данным на 4 июля, составил около 41,1 миллиона кубометров, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).