БУДАПЕШТ, 5 июл — ПРАЙМ. Благодаря поставкам газа из России Венгрия накопила в газохранилищах 42% годового потребления при среднем показателе по Европе в 23%, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Биржевые цены на газ в Европе падают на четыре процента

"Что касается поставки газа и нефти, наши российские партнёры и в дальнейшем являются надёжными. Без российских газа и нефти мы бы физически не смогли обеспечить энергобезопасность нашей страны… Заполненность наших газохранилищ составляет 42% годового потребления. В Европе в среднем этот показатель составляет 23%, то есть у нас на 20% выше", — сказал Сийярто на пресс-конференции с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии.

Сийярто сообщил, что в рамках долгосрочного контракта с начала 2023 года в Венгрию из России поступило 2,5 миллиарда кубометров газа.

Мурашко в среду посетит в Будапеште Седьмую конференцию ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды.