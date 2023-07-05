Сийярто назвал долю российского газа в годовом потреблении Венгрии
Сийярто: Венгрия накопила 42 процента годового потребления газа на поставках из России
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БУДАПЕШТ, 5 июл — ПРАЙМ. Благодаря поставкам газа из России Венгрия накопила в газохранилищах 42% годового потребления при среднем показателе по Европе в 23%, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Что касается поставки газа и нефти, наши российские партнёры и в дальнейшем являются надёжными. Без российских газа и нефти мы бы физически не смогли обеспечить энергобезопасность нашей страны… Заполненность наших газохранилищ составляет 42% годового потребления. В Европе в среднем этот показатель составляет 23%, то есть у нас на 20% выше", — сказал Сийярто на пресс-конференции с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии.
Сийярто сообщил, что в рамках долгосрочного контракта с начала 2023 года в Венгрию из России поступило 2,5 миллиарда кубометров газа.
Мурашко в среду посетит в Будапеште Седьмую конференцию ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды.
https://1prime.ru/gas/20230705/841005297.html
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