МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. США могут быть причастны к подрыву "Северных потоков", журналист Сеймур Херш "много чего знает", рассказал пранкерам Вовану и Лексусу французский экономист и писатель Жак Аттали. В Никарагуа назвали подрыв "Северных потоков" актом западного гостерроризма

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) ранее выложили в соцсетях запись беседы с Аттали, которую они провели от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Подрыв отечественных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" произошел 26 сентября прошлого года. Согласно расследованию, которое опубликовал лауреат Пулитцеровской премии Херш, американские водолазы летом 2022 года под видом учений НАТО разместили на объекте взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. По данным журналиста, президент США Джо Байден принял решение подорвать газопроводы после девяти месяцев обсуждений.

"Это история о Джеймсе Бонде. Я не знаю (кто взорвал — ред.). Не удивлюсь, если мы узнаем, что за этим стоят американцы. Я действительно думаю, что это вполне вероятно, что за этим стоят американцы", — сказал Аттали.

Экономист добавил, что Херш является потрясающим экспертом, который многое знает.