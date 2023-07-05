МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. США в тайне высказали офису Владимира Зеленского свое недовольство из-за подрыва российских газопроводов "Северный поток", совершенного, по данным СМИ, при участии Украины. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской военной разведки. На Западе вспомнили слова Зеленского о мире и нейтралитете

Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" произошел 26 сентября прошлого года. Wall Street Journal и другие западные СМИ писали, что Служба военной разведки Нидерландов летом прошлого года сообщала ЦРУ о планах Киева атаковать объект. Американская спецслужба, по данным прессы, призывала украинскую сторону не взрывать "Северные потоки". При этом американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье заявлял, что взрывчатку на газопроводах установили американские водолазы, а позже ее активировали норвежцы.

"Вашингтон тайно выразил правительству Зеленского свое недовольство по поводу атаки на "Северный поток" в сентябре прошлого года, но за этим актом саботажа последовали другие удары, в том числе недавняя атака беспилотников на сам Кремль", — передает Newsweek.

Как отмечает издание, эти события вызывают вопросы по поводу обязанности ЦРУ все знать о планах Киева и в то же время следовать "тайному соглашению с Москвой".