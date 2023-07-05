Глава ENI заявил, что замена российского газа займет у Европы еще пару лет
Глава ENI заявил, что Европе потребуется еще пара лет, чтобы заместить поставки газа из России
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ВЕНА, 5 июл — ПРАЙМ. Замещение поставок российского газа в Европе потребует еще пару лет, считает генеральный директор итальянской нефтяной компании Eni Клаудио Дескалци.
"Замена всего российского газа потребует еще пару лет, мы идем правильным путем, но потребуются дополнительные силы. Невозможно скомпенсировать потерю 150-160 миллионов кубометров газа за пару дней", — сказал Дескалци, выступая на семинаре ОПЕК в Вене.
Восьмой Международный семинар ОПЕК, который собрал представителей нефтедобывающих стран и глав мировых энергетических компаний, проходит в течение двух дней, 5 и 6 июля, в Вене.
https://1prime.ru/gas/20230705/841010715.html
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