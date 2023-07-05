ВЕНА, 5 июл — ПРАЙМ. Замещение поставок российского газа в Европе потребует еще пару лет, считает генеральный директор итальянской нефтяной компании Eni Клаудио Дескалци. Reuters: экспорт СПГ из США в июне упал на десять процентов

"Замена всего российского газа потребует еще пару лет, мы идем правильным путем, но потребуются дополнительные силы. Невозможно скомпенсировать потерю 150-160 миллионов кубометров газа за пару дней", — сказал Дескалци, выступая на семинаре ОПЕК в Вене.

Восьмой Международный семинар ОПЕК, который собрал представителей нефтедобывающих стран и глав мировых энергетических компаний, проходит в течение двух дней, 5 и 6 июля, в Вене.