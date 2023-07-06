МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) построен на 89,18% к началу июля, следует из сообщения инжиниринговой компании НИПИГАЗ. Европа нащупала способ выжить без российского газа. Но есть нюанс

"Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу июля 2023 года составил 89,18%", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном канале компании в мессенджере Telegram.

К началу июня ГПЗ был построен на 89%. Таким образом, за июнь прогресс реализации составил 0,18 процентного пункта.

Строительство Амурского ГПЗ с плановым объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. В качестве сырья должен будет использоваться газ из трубопровода "Сила Сибири".

Согласно проекту, завод будет производить в год 38 миллиардов кубометров газа, поставляемого в Китай, до 60 миллионов кубометров гелия, 2,4 миллиона тонн этана, около 1 миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана, около 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции. Запланировано шесть технологических линий, выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году.

Заказчик реализации проекта — ООО "Газпром переработка Благовещенск", управление строительством осуществляет НИПИГАЗ, ранее входивший в группу "Сибур".