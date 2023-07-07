МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Возможность ввода санкций против "Нафтогаза" рассматривается, глава "Газпрома" Алексей Миллер сделал ранее достаточно аргументированное заявление, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Разрыв "Газпрома" и "Нафтогаза" создаст сложности ЕС, считает аналитик

"Конечно, это же было достаточно аргументированное заявление главы "Газпрома". Там изложены причины, почему такая возможность не исключена", — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Москва может ввести санкции против "Нафтогаза" и рассматривается ли такая возможность.

Он добавил, что Москва будет очень внимательно следить за ситуацией с "Нафтогазом" и не позволит ущемлять интересы России.

"Все, конечно, будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в этой области, о чем вчера говорил Миллер, будем очень внимательно отслеживать эту ситуацию. Естественно, мы не позволим ущемлять наши интересы, интересы нашей компании", — заявил пресс-секретарь.

Миллер ранее заявил, что "Нафтогаз" продолжает попытки организовать суды в отношении транзита газа в Европу из России, при этом украинская компания нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно. В случае продолжения недобросовестных действий нельзя исключить введения против нее санкций со стороны РФ.

Поставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема — до 40–42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Так для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" тогда заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.

В результате снижения поставок "Нафтогаз" подал в международный арбитражный суд просьбу об арбитраже против "Газпрома". Украинская компания требует оплаты неоказанных услуг по соглашению об оказании услуги по организации транспортировки природного газа от 30 декабря 2019 года. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в сентябре 2022 года заявлял, что компания не откажется от арбитражного разбирательства, несмотря на риск попасть под российские санкции.