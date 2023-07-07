БЕЛГРАД, 7 июл — ПРАЙМ. Сербия зарезервировала в хранилищах на своей территории и в Венгрии 588 миллионов кубометров газа на зиму, заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Венгрии Виктором Орбаном в Вене. Сербия не хочет поддерживать санкции против России, заявил Вучич

"Я очень благодарен по этому вопросу Виктору Орбану и (главе МИД Венгрии) Петеру Сийярто, Сербия по последним данным сегодня ночью имела 588 миллионов кубических метров газа в резерве в газохранилищах. При постоянных поставках газа не должно быть никаких проблем с газом этой зимой вне зависимости от того, что ожидается рост цен, думаю, что у нас он будет минимальным или его совсем не будет", — заявил Вучич на совместной пресс-конференции.

На это Орбан отметил, что раньше Сербия получала газ через Венгрию, а теперь наоборот, газ через Сербию поставляется в Венгрию (через "Турецкий поток и ГТС Болгарии – ред.) и обе стороны подходят к этому ответственно.

Власти Сербии и Венгрии подписали в июне договор о создании совместного предприятия Serbhungas для торговли газом, прежде всего, на сербском рынке. Правительство Сербии перед тем выдало предварительное согласие на регистрацию компании Serbhungas для торговли газом на сербском рынке. Замглавы правительства и министр финансов Сербии Синиша Мали ранее рассказал о создании совместного предприятия госкомпанией "Србиягаз" и венгерской электроиндустрией MVM для совместной торговли газом на сербском рынке и его закупок за рубежом.

В настоящее время крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российский "Газпром". Осенью ожидается начало поставок сжиженного природного газа в Сербию и далее в Венгрию из терминалов в Греции через Болгарию по соединительному газопроводу Ниш-Димитровград.

Баку также планирует до конца текущего года начать поставки газа в Венгрию и Сербию, как заявил в конце мая президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии 28-й международной выставки "Нефть и газ Каспия".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в марте в ходе визита в Белград заявил, что Венгрия и Сербия ведут подготовительную работу по увеличению в два раза мощности электросоединения между странами к 2028 году. Летом 2022 года он сообщил, что Сербия и Венгрия объединяют рынки электроэнергии и планируют к 2028 году нарастить мощность линий электропередачи.

Глава венгерского МИД также отмечал, что Будапешт и Белград подписали соглашение, по которому, как и в прошлом году, часть газа, предназначенного для Сербии, будет храниться в хранилищах на территории Венгрии.