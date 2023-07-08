МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Платформы мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе, пострадавшие в результате пожара, играли существенную роль в системе добычи газа, этот инцидент сильно скажется на общих показателях компании, сообщили руководители корпорации. В Мексике взорвался газопровод

"Учитывая важную роль этого объекта для Pemex, происшествие существенно повлияет на производство, однако технические специалисты изучают способ восстановления трубопроводов, соединений и проведения восстановительных работ. Мы все еще работаем над тем, чтобы найти основную причину этой аварии", — заявил генеральный директор Pemex Октавио Ромеро, его слова приводятся в публикации компании в Twitter.

По словам директора по добыче и производству Pemex Анхеля Сида, через пострадавшие платформы распределялись 17 миллионов кубических метров газа, добываемых на комплексе Cantarel.

Ранее пресс-служба компании сообщала, что в результате возгорания на платформах два человека погибли, один пропал без вести и шесть человек пострадали.