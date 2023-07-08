Авария на морских платформах Pemex существенно повлияет на объем добычи
Директор Pemex: авария на морских платформах компании существенно повлияет на общий объем добычи
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Платформы мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе, пострадавшие в результате пожара, играли существенную роль в системе добычи газа, этот инцидент сильно скажется на общих показателях компании, сообщили руководители корпорации.
"Учитывая важную роль этого объекта для Pemex, происшествие существенно повлияет на производство, однако технические специалисты изучают способ восстановления трубопроводов, соединений и проведения восстановительных работ. Мы все еще работаем над тем, чтобы найти основную причину этой аварии", — заявил генеральный директор Pemex Октавио Ромеро, его слова приводятся в публикации компании в Twitter.
По словам директора по добыче и производству Pemex Анхеля Сида, через пострадавшие платформы распределялись 17 миллионов кубических метров газа, добываемых на комплексе Cantarel.
Ранее пресс-служба компании сообщала, что в результате возгорания на платформах два человека погибли, один пропал без вести и шесть человек пострадали.
https://1prime.ru/gas/20230708/841032688.html
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