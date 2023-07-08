МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Россия запросила новое открытое заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков" на 11 июля, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. США выразили Украине недовольство подрывом "Северных потоков", пишет СМИ

"Мы запросили новое открытое заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков" на 11 июля. Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуются. Запросили британское председательство пригласить для отчета представителей этих трех стран", — написал Полянский в своем телеграм-канале.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее ряд западных СМИ, в том числе Wall Street Journal, сообщали, что ЦРУ призывала Украину не взрывать газопровод "Северный поток" в июне 2022 года, за три месяца до диверсии, после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о подобных украинских планах. При этом американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.