МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Экспорт российского газа в Европу без поставок по газотранспортной системе Украины может снизиться в 2024 году до 45 миллиардов кубометров, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Выгон Консалтинг" Мария Белова. Аналитик ждет снижения выручки "Газпрома" от европейского направления

Глава "Газпрома" ранее заявил, что "Нафтогаз Украины" продолжает попытки организовать суды насчет транзита российского газа в Европу, но сам нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно. В случае продолжения недобросовестных действий со стороны "Нафтогаза" нельзя исключить санкций со стороны России.

"Выпадение украинского транзита может привести к сокращению поставок российского газа в европейском направлении до порядка 45 миллиардов кубометров в 2024 году", – подсчитала Белова.

"Что касается 2023 года, объём недопоставок будет зависеть от даты прекращения транзита. Например, если это произойдет 1 августа, то "Газпром" недопоставит в Европу порядка 6,5 миллиарда кубометров. Тогда поставки российского газа полностью прекратятся в целый ряд стран, в том числе Австрию и Италию", – добавила собеседница агентства.

По словам эксперта, даже несмотря на то, что начиная с 2022 года поставки газа упали, их остановка отразится в ценах.

Ожидается, что в дальнейшем большая часть поставок в европейском направлении будет поступать на турецкий рынок, добавила Белова. Поставки же в Китай продолжат расти по мере выхода на полную мощность "Силы Сибири", а также запуска новых трубопроводных проектов, заключила она. Разрыв "Газпрома" и "Нафтогаза" создаст сложности ЕС, считает аналитик

Поставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема – до 40-42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Украина прекратила прием газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Так для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" тогда заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.

В результате снижения поставок "Нафтогаз" подал в международный арбитражный суд просьбу об арбитраже против "Газпрома". Украинская компания требует оплаты неоказанных услуг по соглашению о транзите газа от 2019 года. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в сентябре 2022 года сообщил, что компания не откажется от разбирательства, несмотря на риск попасть под российские санкции.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, как сообщила в конце июня газета Financial Times, заявил, что шансы договориться с Россией о продлении транзитного договора по газу в 2024 году невелики. Стороны в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов – в последующие четыре. Контракт истекает в конце 2024 года.