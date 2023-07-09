Аналитик Белова: экспорт российского газа без ГТС Украины упадет до 45 миллиардов кубов
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Экспорт российского газа в Европу без поставок по газотранспортной системе Украины может снизиться в 2024 году до 45 миллиардов кубометров, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Выгон Консалтинг" Мария Белова.
Глава "Газпрома" ранее заявил, что "Нафтогаз Украины" продолжает попытки организовать суды насчет транзита российского газа в Европу, но сам нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно. В случае продолжения недобросовестных действий со стороны "Нафтогаза" нельзя исключить санкций со стороны России.
"Выпадение украинского транзита может привести к сокращению поставок российского газа в европейском направлении до порядка 45 миллиардов кубометров в 2024 году", – подсчитала Белова.
"Что касается 2023 года, объём недопоставок будет зависеть от даты прекращения транзита. Например, если это произойдет 1 августа, то "Газпром" недопоставит в Европу порядка 6,5 миллиарда кубометров. Тогда поставки российского газа полностью прекратятся в целый ряд стран, в том числе Австрию и Италию", – добавила собеседница агентства.
По словам эксперта, даже несмотря на то, что начиная с 2022 года поставки газа упали, их остановка отразится в ценах.
Ожидается, что в дальнейшем большая часть поставок в европейском направлении будет поступать на турецкий рынок, добавила Белова. Поставки же в Китай продолжат расти по мере выхода на полную мощность "Силы Сибири", а также запуска новых трубопроводных проектов, заключила она.
Поставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема – до 40-42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Украина прекратила прием газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Так для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" тогда заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.
В результате снижения поставок "Нафтогаз" подал в международный арбитражный суд просьбу об арбитраже против "Газпрома". Украинская компания требует оплаты неоказанных услуг по соглашению о транзите газа от 2019 года. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в сентябре 2022 года сообщил, что компания не откажется от разбирательства, несмотря на риск попасть под российские санкции.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко, как сообщила в конце июня газета Financial Times, заявил, что шансы договориться с Россией о продлении транзитного договора по газу в 2024 году невелики. Стороны в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов – в последующие четыре. Контракт истекает в конце 2024 года.
https://1prime.ru/gas/20230709/841035599.html