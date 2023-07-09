МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Австрийский энергетический нефтегазовый концерн OMV продолжит закупать российский газ, несмотря на наличие альтернативных источников, заявил глава концерна Альфред Штерн. Аналитик ждет снижения выручки "Газпрома" от европейского направления

"Пока "Газпром" будет предоставлять…, мы будем продолжать брать эти объемы у "Газпрома"… Мы как промышленная компания обязаны гарантировать использование этих источников, если они разрешены законом", — рассказал Штерн газете Financial Times.

По словам главы OMV, компания не планирует выходить из долгосрочного контракта с российской газовой компанией "Газпром", который был подписан в 2018 году. На вопрос журналиста, как он отнесется к введению санкций против российского газа, Штерн ответил, что "устранение определенных источников (энергоносителей) также приведет к росту цен".

Ранее экс-глава концерна Герхард Ройсс заявлял, что Австрия должна подготовиться к прекращению импорта российского газа через Украину по истечении транзитного контракта в конце 2024 года.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.