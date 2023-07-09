Глава OMV Штерн заявил, что энергоконцерн продолжит импортировать российский газ
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Австрийский энергетический нефтегазовый концерн OMV продолжит закупать российский газ, несмотря на наличие альтернативных источников, заявил глава концерна Альфред Штерн.
"Пока "Газпром" будет предоставлять…, мы будем продолжать брать эти объемы у "Газпрома"… Мы как промышленная компания обязаны гарантировать использование этих источников, если они разрешены законом", — рассказал Штерн газете Financial Times.
По словам главы OMV, компания не планирует выходить из долгосрочного контракта с российской газовой компанией "Газпром", который был подписан в 2018 году. На вопрос журналиста, как он отнесется к введению санкций против российского газа, Штерн ответил, что "устранение определенных источников (энергоносителей) также приведет к росту цен".
Ранее экс-глава концерна Герхард Ройсс заявлял, что Австрия должна подготовиться к прекращению импорта российского газа через Украину по истечении транзитного контракта в конце 2024 года.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/gas/20230709/841035900.html