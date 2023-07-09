МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Россия стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию в июне текущего года, следует из данных испанской энергетической компании Enagas. В России спрогнозировали уровень снижения экспорта газа без ГТС Украины

Согласно информации компании, Испания импортировала 7 673 гигаватт-часов (ГВт.ч) сжиженного природного газа из России в июне, что составило 26,8% от общего объема закупок королевства. По данным компании, с января по июнь Испания закупила у России 41 145 гигаватт-часов СПГ.

Как отмечается, за Россией следуют Алжир и США. Алжир экспортировал в Испанию 21% от общего объема газа, а США — 18,5%.

Ранее газета Pais со ссылкой на источники сообщала, что Мадрид призвал испанских импортеров российского газа не подписывать новые контракты с Москвой и активизировать диверсификацию контрактов на поставку СПГ.

В марте компания Enagas информировала, что импорт газа из России в Испанию в феврале 2023 года увеличился на 151%. Согласно ее информации, импорт российского газа королевством увеличился с 2 174 гигаватт-часов (ГВт.ч) в феврале 2022 года до 5 465 ГВт.ч в 2023 году, что составило 17,2% от общего объёма импортируемого газа.

На данный момент Испания позиционирует себя в качестве крупного газового хаба, способного разрешить европейский энергетический кризис из-за сокращения поставок российского газа. Страна является одним из государств Евросоюза с наиболее диверсифицированным списком поставщиков природного газа. С начала года экспортерами газа в Испанию выступили более 20 стран.