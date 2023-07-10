МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies объявила о начале добычи на газовом месторождении "Апшерон", расположенном в азербайджанском секторе Каспия, говорится в ее пресс-релизе. Число действующих буровых установок в США выросло впервые за десять недель

"TotalEnergies и ее партнер SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики) объявляют о начале добычи на первой фазе разработки газоконденсатного месторождения "Апшерон" в Каспийском море, примерно в 100 километрах к юго-востоку от Баку", — сообщается в релизе.

Указывается, что первая фаза соединяет подводную добывающую скважину с новой газоперерабатывающей платформой, соединенной с существующими объектами SOCAR. Мощность добычи платформы составляет 4 миллиона кубометров газа в день и 12 тысяч баррелей конденсата в день. Газ будет продаваться на внутреннем рынке Азербайджана, уточняется в релизе.

SOCAR и TotalEnergies 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения "Апшерон" на Каспии. Его запасы газа оцениваются в 350 миллиардов кубометров. Обеим компания принадлежит по 50% в проекте

Французская TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек.