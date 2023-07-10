МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заключила с алжирской госкомпанией Sonatrach соглашение, направленное на увеличение добычи газа в Алжире, сообщается в пресс-релизе TotalEnergies. Алжир в августе добровольно сократит добычу нефти

Соглашение затрагивает производство газа на месторождениях "Тин Фуйе Табанкорт II" (TFT II) и "Тин Фуйе Табанкорт Суд" (TFT Sud) на юге Алжира. "Ожидается, что к 2026 году совокупная добыча на двух месторождениях превысит 100 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с около 60 тысячами баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2022 году…", — говорится в релизе.

Отмечается, что соглашение позволит увеличить потенциальный экспорт алжирского газа на европейский рынок. Также сообщается, что в ходе встречи между Патриком Пуянне (Patrick Pouyanne), председателем и генеральным директором TotalEnergies, и Туфиком Хаккаром (Toufik Hakkar), генеральным директором Sonatrach, был подписан ряд соглашений, направленных на укрепление сотрудничества между двумя компаниями в области добычи природного газа, поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и развития возобновляемых источников энергии в Алжире.

Так, Sonatrach и TotalEnergies продлили на 2024 год поставки 2 миллионов тонн СПГ в год для TotalEnergies. Также компании договорились об изучении проектов по использованию возобновляемых источников энергии, производству возобновляемого низкоуглеродного водорода для экспортного рынка и проектов НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) в области низкоуглеродных источников энергии и энергетического перехода.

Французская TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек.

Нефтяная госкомпания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.