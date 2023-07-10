МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Вьетнам в понедельник получил первую партию сжиженного природного газа (СПГ), груз отправила сингапурская Shell Eastern Trading, передает агентство Рейтер. Россия и Вьетнам могут начать использовать нацвалюты в торговле

"Государственная компания PetroVietnam Gas сообщила в понедельник, что получила груз в объеме 70 тысяч тонн СПГ от сингапурской Shell Eastern Trading, что стало первым в истории импортом СПГ Вьетнамом", – говорится в сообщении.

СМИ в начале июля сообщали, что вьетнамская PetroVietnam Gas ведет с "Новатэком" и американской ExxonMobil переговоры об импорте СПГ, чтобы обеспечить долгосрочные поставки для будущих вьетнамских электростанций.

Отмечается, что в рамках развития регионального производственного центра во Вьетнаме к 2035 году планируется построить 15 электростанций, работающих на СПГ, суммарной мощностью 22,4 ГВт. Это составит около 15% от общей производимой в стране электроэнергии. Первая из электростанций будет введена в эксплуатацию в конце следующего года.

Тогда в "Новатэке" на запрос РИА Новости сообщили, что с учетом растущего рынка Вьетнама, а также долгосрочной стратегии страны по развитию газовой электрогенерации компания заинтересована в сотрудничестве с Вьетнамом в сфере СПГ.