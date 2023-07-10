БУДАПЕШТ, 10 июл — ПРАЙМ. Венгрия не дождалась, пока Евросоюз профинансирует развитие инфряструктуры в балканском регионе, договорилась об импорте азербайджанского газа, сообщил глава МИД страны петер Сийярто. Шаг, равный самоубийству: в Венгрии указали на главную ошибку Европы

Венгерский министр назвал Азербайджан "очевидным" источником диверсификации поставок. Ожнако, по его словам, система газопроводов на Балканах не позволит импортировать "голубое топливо" в больших объемах.

"Мы напрасно просили ЕС помочь расширить сеть, брюссельские бюрократы и ухом не повели, хотя постоянно требуя покупать газ из новых источников. Мы не ждем ЕС", — сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что Будапешт заключил с Баку договор на поставку газа в объеме 100 миллионов кубометров до конца 2023 года. Глава МИД Венгрии также добавил, что стороны скоро договорятся о хранении 50 миллионов кубометров "голубого топлива".

Ранее венгерская энергокомпания MVM CEEnergy и азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR подписали соглашение, по которому в Венгрию до конца 2023 года поступит 100 миллионов кубометров газа, в долгосрочной перспективе объем поставок будет увеличен до двух миллиардов кубометров в год.