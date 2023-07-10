БУДАПЕШТ, 10 июл — ПРАЙМ. Венгрия не дождалась, пока Евросоюз профинансирует развитие инфряструктуры в балканском регионе, договорилась об импорте азербайджанского газа, сообщил глава МИД страны петер Сийярто.
Венгерский министр назвал Азербайджан "очевидным" источником диверсификации поставок. Ожнако, по его словам, система газопроводов на Балканах не позволит импортировать "голубое топливо" в больших объемах.
"Мы напрасно просили ЕС помочь расширить сеть, брюссельские бюрократы и ухом не повели, хотя постоянно требуя покупать газ из новых источников. Мы не ждем ЕС", — сказал Сийярто.
Он подчеркнул, что Будапешт заключил с Баку договор на поставку газа в объеме 100 миллионов кубометров до конца 2023 года. Глава МИД Венгрии также добавил, что стороны скоро договорятся о хранении 50 миллионов кубометров "голубого топлива".
Ранее венгерская энергокомпания MVM CEEnergy и азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR подписали соглашение, по которому в Венгрию до конца 2023 года поступит 100 миллионов кубометров газа, в долгосрочной перспективе объем поставок будет увеличен до двух миллиардов кубометров в год.
https://1prime.ru/gas/20230710/841044677.html
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