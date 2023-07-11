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Киссинджер назвал виновоного в подрыве "Северных потоков"
Газ
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Украина ответственна за подрыв российских газопропроводов "Северный поток", заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Ранее российские пранкеры выложили в telegram беседу с... ПРАЙМ, 11.07.2023
энергетика, новости, газ, генри киссинджер, украина, чп на северных потоках
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Украина ответственна за подрыв российских газопропроводов "Северный поток", заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Ранее российские пранкеры выложили в telegram беседу с политиком, в которой от имени Владимира Зеленского поинтересовались, кто стоит за ЧП на газопроводах.
"Если честно, я думал, что это вы", — сказал Киссинджер.
Он подчеркнул, что не стал винить в происшествии украинскую сторону. Кроме того, Киссинджер добавил, что его мысли не являются критикой.