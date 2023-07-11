МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Украина ответственна за подрыв российских газопропроводов "Северный поток", заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. США выразили Украине недовольство подрывом "Северных потоков", пишет СМИ

Ранее российские пранкеры выложили в telegram беседу с политиком, в которой от имени Владимира Зеленского поинтересовались, кто стоит за ЧП на газопроводах.

"Если честно, я думал, что это вы", — сказал Киссинджер.

Он подчеркнул, что не стал винить в происшествии украинскую сторону. Кроме того, Киссинджер добавил, что его мысли не являются критикой.