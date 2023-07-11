ЦЮРИХ, 11 июл — ПРАЙМ. Германия предоставила данные о подозрительном судне, которое могло доставить взрывчатку к "Северным потокам", говорится в письме Дании, ФРГ и Швеции в ООН. Киссинджер назвал виновного в подрыве "Северных потоков"

МИД Дании опубликовал соответствущий доккумент в преддверии заседания Совбеза ООН по российским газопроводам.

"В связи с подозрительным фрахтованием парусной яхты следствие установило, что судно было зафрахтовано на имя лица, которое использовало предоставленные документы для того, чтобы скрыть личность настоящего фрахтователя. Действительно ли это лицо впоследствии находилось на борту, не установлено, расследование продолжается", — следует из письма.

Отмечается, что судно могли использовать для доставки взрывчатки к "Северному потоку" и "Северному потоку — 2", однако точный курс яхты не установлен.

немецкие следователи при этом установили, что во взятых с судна образцах были обнаружены следы взрывчатых веществ.