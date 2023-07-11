МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях до 2025 года будут устанавливаться исполнительными органами власти по местным нормативам, следует из постановления правительства России. Путин запретил взыскание долгов с жителей новых регионов до 2026 года

"Правительство Российской Федерации постановляет: цены (тарифы) в области газоснабжения для организаций… в сфере газоснабжения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, до 1 января 2025 года устанавливаются исполнительными органами указанных субъектов… в соответствии с нормативными актами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", – говорится в документе.

Отмечается, что с 1 января 2025 года по 1 января 2028 года цены на газ будут устанавливаться в соответствии с основными положениями правительства России, установленными в 2000 году.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования – 11 июля 2023 года – и действует до 1 января 2028 года.