Правительство установило цены на газ в новых регионах России до 2025 года
Цены на газ в новых регионах России до 2025 года будут устанавливаться по местным нормативам
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях до 2025 года будут устанавливаться исполнительными органами власти по местным нормативам, следует из постановления правительства России.
"Правительство Российской Федерации постановляет: цены (тарифы) в области газоснабжения для организаций… в сфере газоснабжения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, до 1 января 2025 года устанавливаются исполнительными органами указанных субъектов… в соответствии с нормативными актами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", – говорится в документе.
Отмечается, что с 1 января 2025 года по 1 января 2028 года цены на газ будут устанавливаться в соответствии с основными положениями правительства России, установленными в 2000 году.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования – 11 июля 2023 года – и действует до 1 января 2028 года.
https://1prime.ru/gas/20230711/841057382.html
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