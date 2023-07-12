МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. США в первом полугодии поставили в Европу почти 45% потребляемого регионом СПГ, став крупнейшим поставщиком продукта с объёмом 31,5 миллиона тонн, следует из комментария РИА Новости консультанта компании "Выгон Консалтинг" Ивана Тимонина. Сохранение высокого показателя экспорта СПГ в Испанию назвали сомнительным

Европейские страны на фоне продолжения замещения российских трубопроводных поставок в первом полугодия нарастили объёмы импорта СПГ относительно аналогичного периода предыдущего года с 66,4 до 70,8 миллиона тонн, отметил Тимонин.

"Крупнейшим поставщиком продукта в регион с большим отрывом стали США, направившие в Европу за полугодие 31,5 миллиона тонн", – добавил собеседник агентства. Прочими крупными экспортёрами явились Россия (9,5 миллиона тонн), Катар (7,9 миллиона тонн), Алжир (5,4 миллиона тонн), а также Нигерия (4,1 миллиона тонн), уточнил эксперт.

Тимонин добавил, что перспектива запрета на импорт российского СПГ со стороны европейских потребителей на горизонте двух лет "представляется маловероятной", поскольку мировой рынок СПГ в 2023–2024 годах останется дефицитным, что это обусловлено ростом спроса, а также ограниченным объёмом новых мощностей, ожидающих ввода в данный период.