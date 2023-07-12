МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Заявления некоторых членов Совбеза ООН, прозвучавшие на заседании во вторник, станут отличным материалом для расследования диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Установить причастных к ЧП на "Северных потоках" пока нельзя, заявили в ФРГ

Во вторник прошло запрошенное Россией заседание Совбеза, посвященное проблеме подрыва "Северных потоков".

Зампостпреда США при ООН Джеффри Делаурентис обвинил Россию "в лицемерии" и попытках "использовать Совбез как площадку для дезинформации". Дипломат заявил, что Россия говорит об уважении суверенитета, "а сама вторглась на территорию соседа".

"Мы вновь категорически отвергаем любые утверждения о том, что Соединенные Штаты несут какую-либо ответственность за эти атаки. Этот совет должен отказаться от повторных заседаний (на эту тему — ред.) только с целью траты времени, распространения дезинформации и отвлечения внимания от неоправданной агрессии Кремля против Украины", — сказал Делаурентис.

Полянский отреагировал на эти слова.

"Обратил внимание, что сегодняшнее выступление, которое многие наши западные коллеги посвятили почти полностью украинскому кризису, позволяет четко проследить причинно-следственные связи, которыми руководствовались те, кто совершил эти преступления, и те, кто их покрывал и покрывает", — сказал Полянский.

"Поэтому огромное спасибо вам. Уже ради одного этого стоило проводить наше сегодняшнее заседание. Убежден, что это отличный материал для российского, а также будущего международного расследований, и думаю, что стенограмма сегодняшнего заседания заслуживает того, чтобы стать одним из основных документов по крайней мере на его начальной стадии", — подчеркнул он.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.