МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Европа обеспечит в 2023 году наибольшие темпы роста спроса на российский сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на санкционный фон, существенно увеличат его импорт Бельгия, Испания и Греция, следует из комментария консультанта компании "Выгон Консалтинг" Ивана Тимонина для РИА Новости. США заняли почти 45 процентов в европейском импорте СПГ, сообщил эксперт

"Несмотря на санкционную повестку, наибольший прирост спроса на российский СПГ в 2023 году придется именно на европейский регион", – отметил Тимонин.

Существенный рост относительно уровня предыдущего года ожидается в Бельгии — с 4,2 миллиона тонн в прошлом году до 7,3 миллиона в этом, Испании (с 3,6 до 4,9 миллиона тонн), Турции (с 0,2 до 1 миллиона тонн) и Греции (с 0,1 до 0,4 миллиона тонн), добавил эксперт.

При этом по итогам первого полугодия российский экспорт СПГ несколько сократился относительно аналогичного периода предыдущего года – с 17 до 15 миллионов тонн, уточнил Тимонин. Он отметил, что крупнейшими импортерами в текущем году стали Бельгия (3,6 миллиона тонн), Япония (2,8 миллиона тонн), Испания (2,5 миллиона тонн), Франция (2 миллиона тонн), а также Китай (1,8 миллиона тонн). На эти страны пришлось 85% всех российских поставок.

Евросоюз не вводил санкции против поставок российского газа и СПГ, но большинство входящих в него стран после начала спецоперации на Украине поставили цель сократить закупки "голубого топлива" в России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.