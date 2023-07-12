Новатэк увеличил добычу газа до 41,23 миллиарда кубометров в первом полугодии
НОВАТЭК В I ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛ ДОБЫЧУ ГАЗА НА 0,8%, ДО 41,23 МЛРД КУБОМЕТРОВ — КОМПАНИЯ
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https://1prime.ru/gas/20230712/841062042.html
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НОВАТЭК В I ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛ ДОБЫЧУ ГАЗА НА 0,8%, ДО 41,23 МЛРД КУБОМЕТРОВ — КОМПАНИЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/gas/20230712/841062042.html
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