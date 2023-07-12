МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. "Новатэк" в первом полугодии нарастил продажи природного газа, включая СПГ, на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 40,63 миллиарда кубометров, при этом продажи СПГ за рубежом выросли на 53,1%, до 6,21 миллиарда кубометров, сообщила компания. Европе предсказали лидерство по росту импорта СПГ из России

Объем реализации газа в России в этот период составил 34,42 миллиарда кубометров, увеличившись на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 31 июня, 0,8 миллиарда кубометров газа, включая СПГ, а также 1,3 миллиона тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.