Азербайджан увеличил экспорт газа на 7,5 процента в первом полугодии
Минэнерго Азербайджана: экспорт газа из страны вырос до 12 миллиардов кубов с начала года
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БАКУ, 12 июл — ПРАЙМ. Азербайджан в первом полугодии 2023 года увеличил экспорт газа на 7,5% — до 12 миллиардов кубометров, сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
"В январе-июне 2023 года мы увеличили экспорт газа на 7,5% — 12 млрд кубометров. В первом полугодии экспорт азербайджанского газа в Европу составил 5,7 млрд кубометров или 48% всех поставок из Азербайджана. Поставки газа в Турцию составили 5 млрд кубометров (41% всего экспорта), в Грузию — 1,3 млрд кубометров (11% всего экспорта)", — написал Шахбазов в социальных сетях.
В 2022 году Азербайджан экспортировал 22,3 миллиарда кубометров газа (рост на 18%): в Европу 11,4 миллиарда кубометров, в Турцию — 8,4 миллиарда, в Грузию — 2,5 миллиарда, сообщал глава Минэнерго в январе.
В 2023 году экспорт газа из Азербайджана достигнет 24,5 миллиарда кубометров, заявил в феврале президент республики Ильхам Алиев.
https://1prime.ru/gas/20230712/841063028.html
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