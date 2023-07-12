БАКУ, 12 июл — ПРАЙМ. Азербайджан в первом полугодии 2023 года увеличил экспорт газа на 7,5% — до 12 миллиардов кубометров, сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. Азербайджан вновь перевыполнил обязательства в рамках ОПЕК+

"В январе-июне 2023 года мы увеличили экспорт газа на 7,5% — 12 млрд кубометров. В первом полугодии экспорт азербайджанского газа в Европу составил 5,7 млрд кубометров или 48% всех поставок из Азербайджана. Поставки газа в Турцию составили 5 млрд кубометров (41% всего экспорта), в Грузию — 1,3 млрд кубометров (11% всего экспорта)", — написал Шахбазов в социальных сетях.

В 2022 году Азербайджан экспортировал 22,3 миллиарда кубометров газа (рост на 18%): в Европу 11,4 миллиарда кубометров, в Турцию — 8,4 миллиарда, в Грузию — 2,5 миллиарда, сообщал глава Минэнерго в январе.

В 2023 году экспорт газа из Азербайджана достигнет 24,5 миллиарда кубометров, заявил в феврале президент республики Ильхам Алиев.