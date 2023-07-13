БАКУ, 13 июл — ПРАЙМ. Транспортировка газа по магистральным газопроводам Азербайджана в январе-июне 2023 года выросла почти на 4,5% в годовом выражении, сообщает госкомстат республики. Биржевые цены на газ в Европе растут на полтора процента

"В январе-июне этого года по магистральным газопроводам в Азербайджане было транспортировано 20 795,5 миллиона кубометров газа, что в годовом выражении больше на 4,5%", — говорится в сообщении.

Так, за тот же период прошлого года по магистральным газопроводам в Азербайджане было транспортировано 19 900 миллиардов кубометров газа. При этом 52,5% транспортировки газа в этом году осуществлялось по Южно-Кавказскому трубопроводу "Баку — Тбилиси — Эрзурум". По этому трубопроводу экспортируется газ, добытый на газоконденсатном месторождении Шахдениз, подчеркнули в ведомстве.

"За отчетный период по этому трубопроводу было транспортировано 10 915,1 миллиона кубометров газа (в годовом сравнении рост на 6,6%)", — говорится в сообщении.

Договор о долевом распределении добычи с Шахдениза был подписан и ратифицирован в 1996 году. В проекте его разработки участвуют компании BP (оператор — 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), "Лукойл" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).