БРЮССЕЛЬ, 13 июл — ПРАЙМ. Поставщики в ходе второго тендера по совместным закупкам газа в ЕС предложили более 15 миллиардов кубометров "голубого топлива", спрос составил 16 миллиардов кубометров, были отобраны наиболее привлекательные предложения почти на 12 миллиардов кубометров, сообщил на брифинге в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович. Биржевые цены на газ в Европе растут на полтора процента

Второй тендер на совместные закупки газа потребителями ЕС был объявлен 7 июля. "Я рад сообщить, что второй тендер закупок был успешным. Мы собрали спрос на газ в размере порядка 16 миллиардов кубометров… Надежные поставщики ответили на этот спрос общим предложением в размере 15,19 миллиарда кубометров", — сообщил он. По его словам, свои предложения представили 25 поставщиков газа.

"Мы смогли состыковать наиболее привлекательные предложения с нуждающимися в газе потребителями на объем в 11,98 миллиарда кубометров газа, включая 5,5 миллиарда – сжиженного природного газа, и около 6,4 миллиарда – трубопроводного газа", — пояснил он. Шефчович добавил, что следующий тендер будет объявлен после возвращения ЕК с летних каникул.

Евросоюз в декабре прошлого года согласовал создание механизма совместных закупок газа. Первый тендер прошел весной этого года, ЕК отчиталась о позитивной реакции рынка. В 2023 году планируется организовать всего пять раундов совместных закупок.

В рамках этого механизма газовые компании союза и компании, потребляющие "голубое топливо" в странах ЕС, должны были представить свои потребности в его импорте. Заявлялось, что обязательным условием будет собрать заявки примерно на 13,5 миллиарда кубометров из всех стран союза, то есть на 15% от обязательств государств ЕС по наполнению подземных хранилищ газом. Страны ЕС должны заполнить подземные хранилища на 90% к началу отопительного сезона.

После сбора заявок происходит поиск предложений по поставкам газа на мировых рынках для совместных закупок. Компании, участвующие в механизме, решают, покупать им газ, собранный через этот механизм, или нет. Российский газ через эту схему покупать не предполагается. Шефчович заявлял также, что Евросоюз не исключает возможности совместных закупок газа через долгосрочные контракты.