ЦЮРИХ,14 июл — ПРАЙМ. Международное право не содержит положений, препятствующих нахождению российских судов на месте подрыва "Северных потоков", заявили РИА Новости в пресс-службе МИД Швеции. Установить причастных к ЧП на "Северных потоках" пока нельзя, заявили в ФРГ

"Правительство Швеции привержено конвенции ООН по морскому праву. Международное право не препятствует нахождению в этом районе других государств или судов", — ответили в ведомстве на запрос агентства.

Во вторник прошло заседание Совбеза ООН по проблеме диверсий на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2". В преддверии заседания постпредства Дании, Швеции и Германии при ООН распространили письмо, в котором утверждалось, что для посещения мест подрыва "нет никаких препятствий". По заявлению, для некоторых видов деятельности требуется разрешение, но все суда пользуются свободой плавания в местах взрывов в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

В ходе заседания постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона обратила внимание на утверждение о том, что "доступ к месту преступления якобы открыт". По словам Небензи, Россия исходит из того, что российские следственные органы могут самостоятельно в любой момент обследовать место подрыва газопроводов "Северный поток".

МИД Дании в комментарии РИА Новости ранее отказался давать какие-либо уточнения по утверждению о доступе к месту подрыва.

Президент России Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт. Между тем представители российской стороны не раз указывали на то, что Дания, Швеция и Германия не допускают Россию к своим расследованиям и отказывают в доступе к информации.